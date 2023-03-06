Bloomberg: нефть подорожает до $100 за баррель
В 2023 году цены на «черное золото» поднимутся до $100 за баррель. Об этом в беседе с американским агентством Bloomberg заявил представитель банка Goldman Sachs Джефф Карри.
Подъем нефтяных котировок до $100 следует ожидать в четвертом квартале текущего года, уточнил Карри.
Повышению стоимости нефти будет способствовать сокращение мировых запасов. Также сыграет роль стабилизация денежной массы, сообщил эксперт.
Кроме того, на стоимость барреля повлияет снятие антиковидных ограничений в Китае, добавил Карри.
Глава евродипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что отказ от закупок российской нефти может нарушить баланс на мировом энергетическом рынке, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+11 163 / сут.
Умерли
396 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+9 166 / сут.
- Bloomberg: нефть подорожает до $100 за баррель
- Замначальника Воронежской таможни задержан с наркотиками
- СМИ: Умер актер из «Спасти рядового Райана» Том Сайзмор
- «Россети» начнут эксплуатировать электросети Херсонской области с 1 апреля
- Сенатор от Севастополя заявила о невозможности блокады Крыма
- Оппозиция Турции определилась с соперником Эрдогана на президентских выборах
- Пожилая женщина пострадала при обстреле Донецка
- В Израиле главного героя сказки «Маленький принц» превратили в девочку
- Министр обороны Британии: армия страны устарела на 15 лет
- Глава Chevron заявил о проблемах из-за потолка цен на российскую нефть
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru