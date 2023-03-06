Bloomberg: нефть подорожает до $100 за баррель

Подъем нефтяных котировок до $100 следует ожидать в четвертом квартале текущего года, уточнил Карри.

Повышению стоимости нефти будет способствовать сокращение мировых запасов. Также сыграет роль стабилизация денежной массы, сообщил эксперт.

Кроме того, на стоимость барреля повлияет снятие антиковидных ограничений в Китае, добавил Карри.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что отказ от закупок российской нефти может нарушить баланс на мировом энергетическом рынке, передает НСН.

