СМИ: Саудовская Аравия повысила цены на нефть для Азии и Европы

По данным агентства, государственная саудовская компания Saudi Aramco повысила цены на поставки своей нефти по апрельским контрактам в Северо-Западную Европу на $1 за баррель.

Для покупателей в Средиземноморье цены, установленные относительно ICE Brent, выросли на $0,3. Подскочили цены и для азиатских покупателей.

Как сообщалось ранее, Объединенные Арабские Эмираты могут выйти из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). При этом ОАЭ пока не собираются покидать объединение.

