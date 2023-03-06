СМИ: Саудовская Аравия повысила цены на нефть для Азии и Европы

Власти Саудовской Аравии, которая является крупнейшим экспортером нефти, повысили апрельские цены на нефть для покупателей из Азии и Европы, сообщает Bloomberg.

Нефть Brent подорожала до $86 за баррель

По данным агентства, государственная саудовская компания Saudi Aramco повысила цены на поставки своей нефти по апрельским контрактам в Северо-Западную Европу на $1 за баррель.

Для покупателей в Средиземноморье цены, установленные относительно ICE Brent, выросли на $0,3. Подскочили цены и для азиатских покупателей.

Как сообщалось ранее, Объединенные Арабские Эмираты могут выйти из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). При этом ОАЭ пока не собираются покидать объединение.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Цена На НефтьСаудовская Аравия
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