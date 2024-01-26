В Колумбии убили возглавлявшего радиостанцию известного журналиста Мендосу

«Мендоса был застрелен в ночь на 24 января в городе Сан-Педро, департамент Сукре, убийцами на мотоцикле», — указали в организации.

По мнению властей, убийство могло быть совершено на почве профессиональной деятельности журналиста. Одного из предполагаемых преступников задержали.

FLIP призвал генеральную прокуратуру «быстро и адекватно» расследовать факты и привлечь виновных в убийстве к ответственности. Кроме того, фонд обратился к мэрии Сан-Педро с призывом возглавить стратегии безопасности, предусматривающие защиту прессы.

Между тем Международная федерация журналистов сообщила, что с начала эскалации в секторе Газа погибли по меньшей мере 97 сотрудников СМИ, пишет RT.

