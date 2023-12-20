В Колорадо запретили Трампу участвовать в выборах

Суд сослался на 3-й раздел 14-й поправки к Конституции Соединенных Штатов, который запрещает занимать высшую государственную должность тем, кто участвовал в мятеже. Трамп может подать апелляцию в Верховный суд США. В штабе политика назвали вердикт суда ошибочным и пообещали его немедленно обжаловать.

Ранее Трамп обвинил Байдена в некомпетентности и назвал его «посмешищем», которое «оккупировало Белый дом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

