СМИ: Трамп впервые обогнал Байдена в предвыборных опросах

Американский лидер Джо Байден ранее заявил, что решающим фактором для принятия решения баллотироваться на новый срок стало участие в предстоящих выборах экс-президента Дональда. Глава государства указал, что делает это назло ему и не позволит Трампу одержать победу.

«Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что я баллотировался бы», — сказал Байден, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее Трамп заявил, что из-за политики Байдена США скатились в ад.

