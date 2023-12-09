СМИ: Трамп впервые обогнал Байдена в предвыборных опросах

Рейтинг кандидата в президенты США Дональда Трампа впервые превысил рейтинг действующего главы Джо Байдена в предвыборных опросах, пишет WSJ.

Так, 47% респондентов заявили, что готовы проголосовать за Дональда Трампа, Байдену отдать свои голоса сейчас готовы 43%. Роберт Кеннеди-младший набрал 8% в опросе, куда входили все кандидаты (в этом случае Трамп также опередил Байдена).

«Шансов нет»: В России сочли Кеннеди-младшего «экзотичным» для президента США

Американский лидер Джо Байден ранее заявил, что решающим фактором для принятия решения баллотироваться на новый срок стало участие в предстоящих выборах экс-президента Дональда. Глава государства указал, что делает это назло ему и не позволит Трампу одержать победу.

«Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что я баллотировался бы», — сказал Байден, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее Трамп заявил, что из-за политики Байдена США скатились в ад.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Выборы в СШАДжо БайденДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры