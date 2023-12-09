СМИ: Трамп впервые обогнал Байдена в предвыборных опросах
Рейтинг кандидата в президенты США Дональда Трампа впервые превысил рейтинг действующего главы Джо Байдена в предвыборных опросах, пишет WSJ.
Так, 47% респондентов заявили, что готовы проголосовать за Дональда Трампа, Байдену отдать свои голоса сейчас готовы 43%. Роберт Кеннеди-младший набрал 8% в опросе, куда входили все кандидаты (в этом случае Трамп также опередил Байдена).
Американский лидер Джо Байден ранее заявил, что решающим фактором для принятия решения баллотироваться на новый срок стало участие в предстоящих выборах экс-президента Дональда. Глава государства указал, что делает это назло ему и не позволит Трампу одержать победу.
«Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что я баллотировался бы», — сказал Байден, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее Трамп заявил, что из-за политики Байдена США скатились в ад.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru