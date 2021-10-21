В КНДР заверили, что испытания баллистической ракеты не угрожают США
Пуск баллистической ракеты с подводной лодки в КНДР 19 октября был осуществлен исключительно «в целях национальной обороны», говорится в заявлении представителя МИД страны, опубликованном агентством ЦТАК.
Отмечается, что США «не стоит беспокоиться» по этому поводу. Как отмечает Пхеньян, испытания также не представляют никакой угрозы для безопасности соседних стран и регионов.
При этом КНДР обеспокоена реакцией США на «надлежащую и законную самооборону суверенного государства».
Как сообщалось, спецпредставитель США по Северной Корее Сун Ким в ходе встречи с представителями Южной Кореи и Японии осудил запуск Пхеньяном баллистической ракеты.
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