В КНДР заверили, что испытания баллистической ракеты не угрожают США

Отмечается, что США «не стоит беспокоиться» по этому поводу. Как отмечает Пхеньян, испытания также не представляют никакой угрозы для безопасности соседних стран и регионов.

При этом КНДР обеспокоена реакцией США на «надлежащую и законную самооборону суверенного государства».

Как сообщалось, спецпредставитель США по Северной Корее Сун Ким в ходе встречи с представителями Южной Кореи и Японии осудил запуск Пхеньяном баллистической ракеты.

