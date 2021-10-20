Вашингтон осудил запуск КНДР баллистической ракеты

Как отмечается, пуск нарушает многочисленные резолюции Совета безопасности ООН. Ким призвал КНДР воздержаться от дальнейших провокаций и участвовать в постоянном и субстантивном диалоге.

Напомним, 19 октября КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Позже комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи заявил, что Северная Корея запустила баллистическую ракету. Как сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида, при запуске двух снарядов из КНДР никто не пострадал.

