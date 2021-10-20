Вашингтон осудил запуск КНДР баллистической ракеты
Спецпредставитель США по Северной Корее Сун Ким в ходе встречи с представителями Южной Кореи и Японии осудил запуск Пхеньяном баллистической ракеты, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление Госдепартамента.
Как отмечается, пуск нарушает многочисленные резолюции Совета безопасности ООН. Ким призвал КНДР воздержаться от дальнейших провокаций и участвовать в постоянном и субстантивном диалоге.
Напомним, 19 октября КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Позже комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи заявил, что Северная Корея запустила баллистическую ракету. Как сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида, при запуске двух снарядов из КНДР никто не пострадал.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,1 млн+33 740 / сут.
Умерли
225 тыс.+1 015 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+23 426 / сут.
- Вашингтон осудил запуск КНДР баллистической ракеты
- Футболист Тарасов раскрыл причины, по которым приостановил карьеру
- Найден напиток, снижающий воспаление
- Стало известно об отмене Ялтинского экономического форума
- Власти Кубы отменяют обязательный карантин для туристов
- «Роскосмос» заменит генподрядчика строительства космодрома «Восточный»
- В Грузии задержаны три человека по подозрению в убийстве россиянки
- Аргентина отменила ограничения на прибытие иностранцев в страну
- В Нью-Йорке перекрыли улицу с возможной собственностью Дерипаски
- Трое жителей Курганской области умерли от поддельного алкоголя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru