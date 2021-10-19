Япония выразила протест КНДР в связи с запуском ракет
Правительство Японии выразило протест КНДР из-за запуска двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Об этом заявил заместитель генерального секретаря кабмина Есихико Исодзаки.
Слова политика приводит РИА Новости. Как отметил Исодзаки, протест северокорейской стороне был направлен по дипломатическим каналам через посольство в Пекине. Замгенсека подчеркнул, что подобные испытания «представляют угрозу миру и безопасности Японии и всему региону» и нарушают резолюции Совета безопасности ООН.
Ранее стало известно, что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Позже комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи заявил, что Северная Корея запустила баллистическую ракету, отмечает RT. Как сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида, при запуске двух снарядов из КНДР никто не пострадал, пишет Газета.ру.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru