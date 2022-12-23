В КНДР не подтвердили сообщения о «поставках оружия» в Россию

Министерство внутренних дел КНДР опровергло информацию о поставках оружия в Россию, о чем говорили в США, сообщает ТАСС.

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«Сообщения о поставках военных грузов в Россию сфабрикованы», – сообщает внешнеполитическое ведомство.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби заявил, что КНДР поставила оружие ЧВК «Вагнер» и планирует новые поставки. «Сегодня мы можем подтвердить, что КНДР завершила первоначальную поставку оружия ЧВК «Вагнер», которая заплатила за эту технику. В прошлом месяце КНДР поставила в Россию ракеты и снаряды для использования "Вагнером"», — отметил он.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ЧВКОружиеКНДР
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