В КНДР не подтвердили сообщения о «поставках оружия» в Россию

«Сообщения о поставках военных грузов в Россию сфабрикованы», – сообщает внешнеполитическое ведомство.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби заявил, что КНДР поставила оружие ЧВК «Вагнер» и планирует новые поставки. «Сегодня мы можем подтвердить, что КНДР завершила первоначальную поставку оружия ЧВК «Вагнер», которая заплатила за эту технику. В прошлом месяце КНДР поставила в Россию ракеты и снаряды для использования "Вагнером"», — отметил он.

