Игру Pokemon Go использовали для сбора разведданных для Пентагона

Данные из игры Pokemon Go, собранные пользователями по всему миру, передали компании Vantor — ключевому поставщику геопространственной информации для Пентагона. Об этом сообщает РЕН ТВ.

За 10 лет игроки отсканировали около 30 миллиардов изображений местности в поисках виртуальных персонажей. Эти сведения использовали для создания трехмерных навигационных систем с детализацией до сантиметра, которые будут применяться для управления дронами и военными роботами.

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По словам экспертов, система позволяет точно ориентироваться на местности даже при отключенном GPS и работающем радиоэлектронном подавлении. Игроки фактически выступали в роли живых датчиков, снимая объекты с разных ракурсов, что невозможно сделать со спутников.

Эксперты обратили внимание, что виртуальные персонажи часто размещались вблизи стратегических объектов, включая здания ФСБ, оборонные предприятия и воинские части. Международные юристы предупредили, что съемка таких объектов может считаться нарушением законодательства.

В компании-разработчике заявляют, что данные служат мирным целям, например, для навигации роботов-курьеров. Однако на вопросы о военном применении информации разработчики предпочитают не отвечать, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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