Игру Pokemon Go использовали для сбора разведданных для Пентагона

Данные из игры Pokemon Go, собранные пользователями по всему миру, передали компании Vantor — ключевому поставщику геопространственной информации для Пентагона. Об этом сообщает РЕН ТВ.

За 10 лет игроки отсканировали около 30 миллиардов изображений местности в поисках виртуальных персонажей. Эти сведения использовали для создания трехмерных навигационных систем с детализацией до сантиметра, которые будут применяться для управления дронами и военными роботами.