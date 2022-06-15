СМИ: Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин обсудили вопросы международной повестки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на государственное телевидение Китая.
В ходе телефонных переговоров российский и китайский лидеры также затронули тему мирных переговоров с представителями Украины. Си Цзиньпин заявил о готовности Китая помочь в урегулировании украинского кризиса.
Кроме того, главы государств договорились о дальнейшем двустороннем сотрудничестве в вопросах глобальной безопасности и обеспечения суверенитета.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что с начала 2022 года Путин провёл 140 телефонных бесед с более чем 40 зарубежными лидерами, сообщает RT.
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