СМИ: Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

В ходе телефонных переговоров российский и китайский лидеры также затронули тему мирных переговоров с представителями Украины. Си Цзиньпин заявил о готовности Китая помочь в урегулировании украинского кризиса.

Кроме того, главы государств договорились о дальнейшем двустороннем сотрудничестве в вопросах глобальной безопасности и обеспечения суверенитета.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что с начала 2022 года Путин провёл 140 телефонных бесед с более чем 40 зарубежными лидерами, сообщает RT.

