СМИ: Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин обсудили вопросы международной повестки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на государственное телевидение Китая.

Путин с Макроном и Шольцем обсудил ситуацию на Украине в телефонном разговоре

В ходе телефонных переговоров российский и китайский лидеры также затронули тему мирных переговоров с представителями Украины. Си Цзиньпин заявил о готовности Китая помочь в урегулировании украинского кризиса.

Кроме того, главы государств договорились о дальнейшем двустороннем сотрудничестве в вопросах глобальной безопасности и обеспечения суверенитета.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что с начала 2022 года Путин провёл 140 телефонных бесед с более чем 40 зарубежными лидерами, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Телефонный РазговорРоссияКитайВладимир ПутинСи Цзиньпин
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