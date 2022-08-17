Китайская армия примет участие в учениях «Восток-2022» в России

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) отправит часть войск в Россию для участия в учениях «Восток-2022», сообщает пресс-служба китайского Минобороны.

Россия и Алжир впервые проведут совместные антитеррористические учения

В сообщении говорится, что участие китайских военных в учениях «никоим образом не связано с текущей международной и региональной ситуациями».

«Китай отправляет своих военных на учения с целью углубить практическое и дружеское сотрудничество с военными других стран, повысить уровень стратегического сотрудничества и способность противостоять различным угрозам», - отметили в ведомстве.

Ранее китайская армия начала военные учения в акватории Жёлтого моря, недалеко от побережья провинции Шаньдун, передаёт ОТР.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Военные УченияРоссияКитай
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры