Китайская армия примет участие в учениях «Восток-2022» в России

В сообщении говорится, что участие китайских военных в учениях «никоим образом не связано с текущей международной и региональной ситуациями».

«Китай отправляет своих военных на учения с целью углубить практическое и дружеское сотрудничество с военными других стран, повысить уровень стратегического сотрудничества и способность противостоять различным угрозам», - отметили в ведомстве.

Ранее китайская армия начала военные учения в акватории Жёлтого моря, недалеко от побережья провинции Шаньдун, передаёт ОТР.

