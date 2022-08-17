Китайская армия примет участие в учениях «Восток-2022» в России
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) отправит часть войск в Россию для участия в учениях «Восток-2022», сообщает пресс-служба китайского Минобороны.
В сообщении говорится, что участие китайских военных в учениях «никоим образом не связано с текущей международной и региональной ситуациями».
«Китай отправляет своих военных на учения с целью углубить практическое и дружеское сотрудничество с военными других стран, повысить уровень стратегического сотрудничества и способность противостоять различным угрозам», - отметили в ведомстве.
Ранее китайская армия начала военные учения в акватории Жёлтого моря, недалеко от побережья провинции Шаньдун, передаёт ОТР.
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