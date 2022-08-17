В Китае заявили, что мир не верит в невиновность США в украинском кризисе

США являются инициатором кризиса на Украине, мировое сообщество, несмотря на попытки Вашингтона убедить мир в своей невиновности, не верит подобным заявлениям. Об этом пишет китайский портал «Чжунго цзюньван».

Как отмечает издание, Соединенные Штаты постоянно создают «управляемые беспорядки» в разных частях планеты, чтобы продвигать свою позицию.

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«Использование ситуации на Украине для создания "контролируемой нестабильности" соответствует гегемонистским потребностям США в контроле над Европой», — указано в материале.

Отмечается, что поддержка Украины со стороны США усилилась с приходом к власти президента Джо Байдена. В то же время Вашингтон игнорирует Минские соглашения по урегулированию украинского кризиса и выдвинутые Россией рекомендации по безопасности, пишет Ura.ru.

Кроме того, китайское СМИ указывает, что НАТО, несмотря на опасения Москвы, продолжало расширение на восток. Поэтому Соединенные Штаты не могут говорить о беспочвенности обвинений в инициировании кризиса, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
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