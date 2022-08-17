США являются инициатором кризиса на Украине, мировое сообщество, несмотря на попытки Вашингтона убедить мир в своей невиновности, не верит подобным заявлениям. Об этом пишет китайский портал «Чжунго цзюньван».

Как отмечает издание, Соединенные Штаты постоянно создают «управляемые беспорядки» в разных частях планеты, чтобы продвигать свою позицию.