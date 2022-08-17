В Китае заявили, что мир не верит в невиновность США в украинском кризисе
США являются инициатором кризиса на Украине, мировое сообщество, несмотря на попытки Вашингтона убедить мир в своей невиновности, не верит подобным заявлениям. Об этом пишет китайский портал «Чжунго цзюньван».
Как отмечает издание, Соединенные Штаты постоянно создают «управляемые беспорядки» в разных частях планеты, чтобы продвигать свою позицию.
«Использование ситуации на Украине для создания "контролируемой нестабильности" соответствует гегемонистским потребностям США в контроле над Европой», — указано в материале.
Отмечается, что поддержка Украины со стороны США усилилась с приходом к власти президента Джо Байдена. В то же время Вашингтон игнорирует Минские соглашения по урегулированию украинского кризиса и выдвинутые Россией рекомендации по безопасности, пишет Ura.ru.
Кроме того, китайское СМИ указывает, что НАТО, несмотря на опасения Москвы, продолжало расширение на восток. Поэтому Соединенные Штаты не могут говорить о беспочвенности обвинений в инициировании кризиса, пишет РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,9 млн+23 909 / сут.
Умерли
383 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+20 583 / сут.
- СМИ: КНДР запустила две ракеты в сторону Желтого моря
- В Китае заявили, что мир не верит в невиновность США в украинском кризисе
- Разрывы боеприпасов на складе в Крыму прекратились
- Космонавты Артемьев и Матвеев проведут в открытом космосе 7 часов
- В МИД назвали вбросом заявления американских СМИ о воровстве энергии с ЗАЭС
- Самолет с поврежденным крылом совершил аварийную посадку в Иркутской области
- Чешский экономист предрек Германии «позорный» запуск «Северного потока-2»
- Инфекционист перечислил симптомы новых видов «омикрона»
- Маск назвал шуткой заявление о покупке «Манчестер Юнайтед»
- В США заявили, что Украина игнорирует урок Курской битвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru