В Китае заявили, что сближение Москвы и Пекина «разорвет» США

Сближение Москвы и Пекина разрушит планы США по доминированию и «разорвет» Америку, потому что страна не может сосредоточиться на двух направлениях одновременно, сообщает китайское издание Global Times.

Заместитель директора департамента Китайского института международных исследований Тэнцзюнь Чжан отметил, что США пытаются одновременно соперничать с Россией и Китаем на украинском и азиатско-тихоокеанском направлениях из-за упадка внутри страны.