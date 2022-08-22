В Китае заявили, что сближение Москвы и Пекина «разорвет» США
Сближение Москвы и Пекина разрушит планы США по доминированию и «разорвет» Америку, потому что страна не может сосредоточиться на двух направлениях одновременно, сообщает китайское издание Global Times.
Заместитель директора департамента Китайского института международных исследований Тэнцзюнь Чжан отметил, что США пытаются одновременно соперничать с Россией и Китаем на украинском и азиатско-тихоокеанском направлениях из-за упадка внутри страны.
США могут объявить дефолт по своему государственному долгу, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Об этом он заявил, выступая на онлайн-консультациях с коллегами из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Как отметил секретарь Совбеза, сейчас, госдолг США превышает $30 трлн. Кроме того, долг Японии составил более $10 трлн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru