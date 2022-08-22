Патрушев допустил, что США объявят дефолт по внешнему долгу

Как отметил секретарь Совбеза, сейчас, госдолг США превышает $30 трлн. Кроме того, долг Японии составил более $10 трлн.

«С учетом такой динамики есть все основания считать, что в обозримой перспективе у этих стран возникнут проблемы с обслуживанием этого долга»», — цитирует Патрушева ТАСС.

По словам секретаря СБ, в конечном итоге Соединенные Штаты объявят дефолт в отношении обязательств перед РФ, и номинированные в долларах и евро финансовые активы любой страны «будут попросту украдены».

