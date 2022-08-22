Патрушев допустил, что США объявят дефолт по внешнему долгу

США могут объявить дефолт по своему государственному долгу, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Об этом он заявил, выступая на онлайн-консультациях с коллегами из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

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Как отметил секретарь Совбеза, сейчас, госдолг США превышает $30 трлн. Кроме того, долг Японии составил более $10 трлн.

«С учетом такой динамики есть все основания считать, что в обозримой перспективе у этих стран возникнут проблемы с обслуживанием этого долга»», — цитирует Патрушева ТАСС.

По словам секретаря СБ, в конечном итоге Соединенные Штаты объявят дефолт в отношении обязательств перед РФ, и номинированные в долларах и евро финансовые активы любой страны «будут попросту украдены».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ДефолтГосдолгСШАНиколай Патрушев
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