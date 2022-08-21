Стало известно о рекордном импорте угля из РФ в Китай в июле
Импорт угля из России в Китай в июле увеличился на 14% по сравнению с показателями 2021 года и достиг своего максимума за пять лет, сообщает Reuters.
Это стало возможным из-за санкций со стороны Запада в отношении Москвы и скидки на уголь для Пекина. Как указывает агентство, запрет ЕС на российский уголь вынудил власти России ориентироваться на таких покупателей, как Китай и Индия, и продавать энергоноситель с дисконтом.
Как ожидается, к отопительному сезону в КНР будут пополнять запасы угля, а значит, в страну поступит еще больше угля из РФ.
Напомним, российский уголь торгуется по всем направлениям с дисконтом в 45–50%, более чем на $200 за тонну дешевле. Скидка выросла в 10 раз по сравнению с уровнем цен до начала российской спецоперации на Украине.
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