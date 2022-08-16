Госдеп: США приложили усилий больше других для предотвращения украинского конфликт
США приложили усилий больше других стран для предотвращения конфликта на территории Украины. Такое заявление сделал представитель Госдепартамента США Нед Прайс, передает ТАСС.
Таким образом Прайс прокомментировал заявления президента Путина в ходе X Московской конференции по международной безопасности. По словам Путина, США пытаются удержать «гегемонию» посредством конфликтов, поэтому уготовили «народу Украины судьбу пушечного мяса».
Прайс указал на необоснованность заявлений президента и подчеркнул, что США сделали многое «чтобы попытаться предотвратить войну».
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