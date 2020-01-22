Уханьский вирус уже прилетел?

Россиянин, прилетевший рейсом из Китая, госпитализирован из петербургского аэропорта «Пулково». Пассажир прибыл в Петербург из Шанхая. Пока нет результатов анализов, у заболевшего подозревают ОРВИ. Между тем, на фото из аэропорта видно, что врачи, прибывшие на вызов, одеты в защитные костюмы, а носилки для пациента оборудованы специальным куполом. В Роспотребнадзоре ТАСС сообщили, что пассажир, прилетевший из КНР, сам обратился за медицинской помощью с жалобой на температуру в 38 градусов. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главного врача больницы имени Боткина, в общей сложности из аэропорта госпитализировали двоих пассажиров. Ранее стало известно о первом возможном случае заражения китайским коронавирусом на территории России: госпитализированный в Питере гражданин КНР прибыл на самолете из Шанхая с пересадками в Красноярске и Москве. Результаты анализов обоих пациентов станут известны через несколько дней, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайской провинции Хубэй стало известно в конце декабря. Возбудителем стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Среди начальных симптомов - повышение температуры и кашель. Болезнь может перерасти в тяжелую форму среди людей пожилого возраста и у пациентов с другими основными заболеваниями. Власти КНР признали, что вирус передается от человека к человеку. По последним данным, в Китае умерли 17 заболевших. Предположительно, заражены могут быть до 1700 человек. Вирус уже распространился за пределы Китая: случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, подозрения на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утверждает, что опасность выявленного в Китае нового коронавируса для России минимизирована. Пассажиров, прибывающих из ряда азиатских стран, проверяют в аэропортах с помощью тепловизора. Роспотребнадзор принял дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через госграницу, отработал алгоритм действий медперсонала при подозрении на новую инфекцию, больницы приведены в готовность к приему больных из неблагополучных территорий. Кроме того, в России уже приступили к разработке вакцины от коронавируса. По ее словам, Всемирная организация здравоохранения проводит экстренное совещание, в рамках которого будет решаться вопрос, считать ли новый вирус глобальной угрозой.

