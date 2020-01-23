AliExpress: Посылки из Китая безопасны для россиян
Посылки из Китая, а также их упаковка безопасны для потребителей. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступили в компании «Алиэкспресс Россия», отметив, что никаких доказательств возможных рисков нет. Также там подчеркнули, что внимательно следят за развитием ситуации и находятся в контакте с Роспотребнадзором, Россельхознадзором и другими контролирующими органами двух стран.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке вируса в городе Ухань. По последним данным, жертвами уже стали 17 человек. Число заражённых превысило 600. В связи с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV было принято решение о полной изоляции – вслед за Уханем – ещё одного города - Хуанган.
Между тем, сегодня, 23 января, китайские ученые назвали возможный источник коронавируса. По мнению специалистов, человек мог впервые заразиться опасным заболеванием от змеи, пишут Дни.ру. Специалисты изучили генетический код вируса и выяснили, что наиболее близкими к нему являются генетические коды двух видов змей – южнокитайского многополосого крайта и китайской кобры.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Песков рассказал о еврейской бабушке в доме Путина
- AliExpress: Посылки из Китая безопасны для россиян
- Елизавета II подписала билль о Brexit
- Кремль ждет реакции на идею Путина о встрече лидеров «пятерки» СБ ООН
- Путин обменялся рукопожатиями с Макроном и принцем Чарльзом