AliExpress: Посылки из Китая безопасны для россиян

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке вируса в городе Ухань. По последним данным, жертвами уже стали 17 человек. Число заражённых превысило 600. В связи с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV было принято решение о полной изоляции – вслед за Уханем – ещё одного города - Хуанган.

Между тем, сегодня, 23 января, китайские ученые назвали возможный источник коронавируса. По мнению специалистов, человек мог впервые заразиться опасным заболеванием от змеи, пишут Дни.ру. Специалисты изучили генетический код вируса и выяснили, что наиболее близкими к нему являются генетические коды двух видов змей – южнокитайского многополосого крайта и китайской кобры.

