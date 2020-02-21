В Китае зафиксирован случай повторного заражения коронавирусом

В провинции Сычуань на юго-западе Китая у пациента, выписанного из больницы в начале января, вновь обнаружены признаки заболевания. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные местных СМИ. Сообщается, что тест на коронавирус дал положительный результат. Мужчина и вся его семья помещены под карантин, а в их квартире провели спецобработку.

Напомним, вспышка нового коронавируса была зафиксирована в Китае в конце декабря 2019 года. По последним данным, число умерших от вируса COVID-2019 в КНР превысило 2 тысячи человек. Всего новым вирусом заражены более 75 тысяч человек, из которых более 18 тысяч выздоровели.