В Китае зафиксирован случай повторного заражения коронавирусом

21 февраля 202017:02

В провинции Сычуань на юго-западе Китая у пациента, выписанного из больницы в начале января, вновь обнаружены признаки заболевания. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные местных СМИ. Сообщается, что тест на коронавирус дал положительный результат. Мужчина и вся его семья помещены под карантин, а в их квартире провели спецобработку.

Напомним, вспышка нового коронавируса была зафиксирована в Китае в конце декабря 2019 года. По последним данным, число умерших от вируса COVID-2019 в КНР превысило 2 тысячи человек. Всего новым вирусом заражены более 75 тысяч человек, из которых более 18 тысяч выздоровели.

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Ранее НСН писала, что российские ученые выяснили, что скрытое заражение может стать причиной появления коронавируса в разных странах. Речь идет о тех, кто никогда не был в Китае и не вступал в контакт с заболевшими.

В начале нынешней недели сообщалось, что Южная Корея подтвердила 31-й случай заражения COVID-19. Как рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, вероятно, что эти пациенты были инфицированы людьми, приехавшими из КНР без ярко выраженных симптомов болезни. При этом медики не смогли выявить, с кем и когда случился контакт у новых больных.

Кроме того, российские специалисты сообщили, что разные виды коронавируса широко распространены в природе, поэтому диагностические тесты могли выявить другой штамм, генетически близкий к COVID-19.

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