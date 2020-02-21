В Китае зафиксирован случай повторного заражения коронавирусом
В провинции Сычуань на юго-западе Китая у пациента, выписанного из больницы в начале января, вновь обнаружены признаки заболевания. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные местных СМИ. Сообщается, что тест на коронавирус дал положительный результат. Мужчина и вся его семья помещены под карантин, а в их квартире провели спецобработку.
Напомним, вспышка нового коронавируса была зафиксирована в Китае в конце декабря 2019 года. По последним данным, число умерших от вируса COVID-2019 в КНР превысило 2 тысячи человек. Всего новым вирусом заражены более 75 тысяч человек, из которых более 18 тысяч выздоровели.
Ранее НСН писала, что российские ученые выяснили, что скрытое заражение может стать причиной появления коронавируса в разных странах. Речь идет о тех, кто никогда не был в Китае и не вступал в контакт с заболевшими.
В начале нынешней недели сообщалось, что Южная Корея подтвердила 31-й случай заражения COVID-19. Как рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, вероятно, что эти пациенты были инфицированы людьми, приехавшими из КНР без ярко выраженных симптомов болезни. При этом медики не смогли выявить, с кем и когда случился контакт у новых больных.
Кроме того, российские специалисты сообщили, что разные виды коронавируса широко распространены в природе, поэтому диагностические тесты могли выявить другой штамм, генетически близкий к COVID-19.
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