В Китае зафиксировали две смерти от COVID-19 впервые с января 2021 года

Власти Китая зафиксировали в стране два смертельных исхода от коронавируса впервые с 25 января 2021 года. Об этом сообщает Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

Мурашко: Штамм коронавируса BA.2 может стать преобладающим в мире

Согласно данным ведомства, за последние сутки национальный центр по контролю и профилактике заболеваний зарегистрировал 4 051 новый случай заражения. Число заболевших за неделю выросло на 19%.

Кроме того, по данным властей, под медицинским наблюдением находятся более 32,9 тысячи пациентов, в том числе 14,3 тысячи бессимптомных. Количество зараженных в 15 раз превысило февральские показатели.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмертьКитайКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры