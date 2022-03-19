В Китае зафиксировали две смерти от COVID-19 впервые с января 2021 года

Согласно данным ведомства, за последние сутки национальный центр по контролю и профилактике заболеваний зарегистрировал 4 051 новый случай заражения. Число заболевших за неделю выросло на 19%.

Кроме того, по данным властей, под медицинским наблюдением находятся более 32,9 тысячи пациентов, в том числе 14,3 тысячи бессимптомных. Количество зараженных в 15 раз превысило февральские показатели.

