В Китае зафиксировали две смерти от COVID-19 впервые с января 2021 года
Власти Китая зафиксировали в стране два смертельных исхода от коронавируса впервые с 25 января 2021 года. Об этом сообщает Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения.
Согласно данным ведомства, за последние сутки национальный центр по контролю и профилактике заболеваний зарегистрировал 4 051 новый случай заражения. Число заболевших за неделю выросло на 19%.
Кроме того, по данным властей, под медицинским наблюдением находятся более 32,9 тысячи пациентов, в том числе 14,3 тысячи бессимптомных. Количество зараженных в 15 раз превысило февральские показатели.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru