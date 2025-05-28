Музей Литературы привезет в Китай масштабную выставку о Достоевском
В Художественном музее Му Синя в Китае вестной 2026 года откроется выставка «Достоевский: «Человек есть тайна», которую представит Государственный музей истории российской литературы им. Даля, сообщает портал Год Литературы.РФ.
Китайские поклонники творчества великого русского писателя увидят в экспозиции его личные вещи, прижизненные портреты, автографы и прижизненные издания книг.
Директор Государственного музея истории российской литературы им. Даля Дмитрий Бак подчеркнул, что интерес к творчеству Достоевского объясним тем, что писателя занимали вопросы тайны человеческого существования, смысла и цели Бытия.
«Достоевский не дает рецептов, но дает читателю возможность осознать себя как тайну и вместе с ним ее исследует», – пояснил Бак.
Ранее стало известно, что художественный фильм о жизни Федора Достоевского снимут в Европе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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