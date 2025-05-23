В Москву привезут легендарных терракотовых воинов из Китая

По его словам, в экспозицию войдут полноразмерные фигуры воинов, а также оружие, украшения и предметы быта эпохи Цинь (III век до н. э.).

Выставка будет называться «Терракотовые воины — наследие Первого Императора» и расскажет об одном из археологических чудес света – гробнице императора Цинь Шихуанди.

Ранее гендиректор ГИМ Алексей Левыкин заявил о нехватке кадров в музейном деле, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



