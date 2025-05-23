В Москву привезут легендарных терракотовых воинов из Китая

Самым масштабным в Государственном историческом музее в 2026 году станет выставочный проект, в рамках которого в Москву привезут легендарных терракотовых воинов из Китая. Об этом рассказал гендиректор Музея Алексей Левыкин, сообщает газета «Культура».

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По его словам, в экспозицию войдут полноразмерные фигуры воинов, а также оружие, украшения и предметы быта эпохи Цинь (III век до н. э.).

Выставка будет называться «Терракотовые воины — наследие Первого Императора» и расскажет об одном из археологических чудес света – гробнице императора Цинь Шихуанди.

Ранее гендиректор ГИМ Алексей Левыкин заявил о нехватке кадров в музейном деле, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Фотохост-агентство РИА Новости / Кирилл Зыков
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