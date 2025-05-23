В Москву привезут легендарных терракотовых воинов из Китая
Самым масштабным в Государственном историческом музее в 2026 году станет выставочный проект, в рамках которого в Москву привезут легендарных терракотовых воинов из Китая. Об этом рассказал гендиректор Музея Алексей Левыкин, сообщает газета «Культура».
По его словам, в экспозицию войдут полноразмерные фигуры воинов, а также оружие, украшения и предметы быта эпохи Цинь (III век до н. э.).
Выставка будет называться «Терракотовые воины — наследие Первого Императора» и расскажет об одном из археологических чудес света – гробнице императора Цинь Шихуанди.
Ранее гендиректор ГИМ Алексей Левыкин заявил о нехватке кадров в музейном деле, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Погибла пострадавшая при атаке ВСУ в Шебекино россиянка
- «Вскоре»: Трамп заявил о масштабном обмене пленными между РФ и Украиной
- Песков переадресовал в Минобороны вопрос о глубине буферной зоны у границы
- В Москву привезут легендарных терракотовых воинов из Китая
- СМИ: Неизвестный напал на главного конструктора НПО «Курганприбор»
- Путин поручил регионам разработать программу обновления общественного транспорта
- Россиян предупредили о подорожании игр на 20% в 2025 году
- Константин Меладзе заявил о закрытии проекта «ВИА Гра»
- Ракету «Союз-2.1б» запустили с космодрома Плесецк
- Лавров назвал нереалистичным проведение переговоров с Украиной в Ватикане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru