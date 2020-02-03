В Китае выявили первых заразившихся коронавирусом иностранцев
В МИД Китая подтвердили, что на территории страны выявлены первые иностранцы, инфицированные новым типом коронавируса.
Как заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Хуи Чуньин, вызванная коронавирусом пневмония была диагностирована у 16 иностранцев, при этом двое уже выздоровели и были выписаны из больниц.
Состояние остальных оценивается как стабильное. При этом власти Китая не раскрывают гражданства заболевших иностранцев.
Отметим, что в понедельник, 3 февраля, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что иностранцы, у которых выявлен коронавирус, могут быть депортированы из РФ, сообщает «Свободная пресса» . Глава правительства подписал соответствующий национальный план по борьбе с распространением коронавируса.
По последним данным, жертвами коронавируса стал 361 человек, число заболевших превысило 17 тысяч.
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