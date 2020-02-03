В Китае выявили первых заразившихся коронавирусом иностранцев

Как заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Хуи Чуньин, вызванная коронавирусом пневмония была диагностирована у 16 иностранцев, при этом двое уже выздоровели и были выписаны из больниц.

Состояние остальных оценивается как стабильное. При этом власти Китая не раскрывают гражданства заболевших иностранцев.

Отметим, что в понедельник, 3 февраля, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что иностранцы, у которых выявлен коронавирус, могут быть депортированы из РФ, сообщает «Свободная пресса» . Глава правительства подписал соответствующий национальный план по борьбе с распространением коронавируса.

По последним данным, жертвами коронавируса стал 361 человек, число заболевших превысило 17 тысяч.

