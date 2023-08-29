В Китае утвердили новые карты страны и включили в них территории РФ

На картах в состав Китая входит часть территории России. Речь идет о Большом Уссурийском острове на реке Амур. По договору от 2008 года он разделен между РФ и КНР.

«Стандартная карта составлена в соответствии с национальными стандартами оформления границ Китая и других стран мира», - отмечается в пояснительной записке.

В первой половине 2023 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 36,5% и достиг $134,104 миллиарда, передает «Радиоточка НСН».

