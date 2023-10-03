В Китае установлен мировой рекорд по быстрейшей ходьбе по слэклайну
Житель Китая устроил головокружительную прогулку, сообщает «РЕН ТВ».
Он установил рекорд по быстрейшей ходьбе на 100 метров по слэклайну. Ши Хайлинь прошел по тонкой веревке, натянутой между двумя холмами. На это у него ушла 1 минута и 15 секунд. Трюк спортсмен выполнил на высоте более полутора тысяч метров над уровнем моря на горе Угун.
Как отметил экстремал, побить рекорд было сложно в условиях сильного ветра, жары и тумана.
Ранее участники чемпионата лени в Черногории пролежали 600 часов и установили рекорд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru