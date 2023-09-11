Участники чемпионата лени в Черногории пролежали 600 часов и установили рекорд
Участники чемпионата лени, который стартовал в Черногории 18 августа, установили новый рекорд, пролежав 600 часов, сообщает CGTN.
Турнир проходит в курортном городе Брезна. Главный приз - тысяча евро, которую получит тот, кто «перележит» своих соперников.
Спустя почти месяц после старта чемпионата в битве за звание главного лентяя из 21 претендента осталось семеро, которые улучшили достижение 2021 года, когда победитель пролежал 117 часов.
По правилам соревнований, следует всё время находится в горизонтальном положении, каждые восемь часов разрешается посещать туалет. Участники могут читать, смотреть кино и пользоваться гаджетами, но только в положении лёжа. Употреблять еду и напитки, которые предоставляют организаторы, следует также в горизонтальном положении.
Ранее сразу восемь российских теннисисток вышли в третий круг турнира Большого шлема «Ролан Гаррос», что стало рекордным представительством среди стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru