Умер нобелевский лауреат по физике Ли Чжэндао

Физик, лауреат Нобелевской премии Ли Чжэндао умер на 98-м году жизни. Об этом сообщил Шанхайский университет Цзяотун.

«Всемирно известный ученый... мирно скончался в своем доме в Сан-Франциско, США, 4 августа», — говорится в заявлении.

Причина смерти американского физика китайского происхождения не уточняется.

Ученый родился в Шанхае в 1926 году, учился в Чжэцзянском университете, где после второго курса получил стипендию китайского правительства на обучение в аспирантуре в США. В Штатах Ли Чжэндао окончил Чикагский университет, в 1953-м стал сотрудником Колумбийского университета, а через три года, в 29-летнем возрасте — самым молодым профессором.

В 1957 году Ли Чжэндао получил Нобелевскую премию совместно с физиком Янг Чжэньином. Специалисты опровергли закон сохранения пространственной четности для слабых взаимодействий. Ли Чжэндао был вторым самым молодым ученым, получившим Нобелевскую премию.

Ранее в возрасте 90 лет умер психолог-экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман, напоминает Ura.ru.

