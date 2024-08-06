Умер нобелевский лауреат по физике Ли Чжэндао
Физик, лауреат Нобелевской премии Ли Чжэндао умер на 98-м году жизни. Об этом сообщил Шанхайский университет Цзяотун.
«Всемирно известный ученый... мирно скончался в своем доме в Сан-Франциско, США, 4 августа», — говорится в заявлении.
Причина смерти американского физика китайского происхождения не уточняется.
Ученый родился в Шанхае в 1926 году, учился в Чжэцзянском университете, где после второго курса получил стипендию китайского правительства на обучение в аспирантуре в США. В Штатах Ли Чжэндао окончил Чикагский университет, в 1953-м стал сотрудником Колумбийского университета, а через три года, в 29-летнем возрасте — самым молодым профессором.
В 1957 году Ли Чжэндао получил Нобелевскую премию совместно с физиком Янг Чжэньином. Специалисты опровергли закон сохранения пространственной четности для слабых взаимодействий. Ли Чжэндао был вторым самым молодым ученым, получившим Нобелевскую премию.
Ранее в возрасте 90 лет умер психолог-экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман, напоминает Ura.ru.
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