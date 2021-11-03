В Китае сообщили о новой вспышке заболеваемости COVID-19

Новая вспышка заболеваемости коронавирусом зафиксирована в Китае, накануне стало известно о 93 случаях заражения. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Госкомитет здравоохранения КНР.

Число умерших от коронавируса в мире превысило 5 млн

По данным Госкомитета, вирус распространяется на севере и северо-востоке страны: в провинциях Ганьсу, Хэйлунцзян, автономном районе Внутренняя Монголия.

Отмечается, что рост заражения начался 17 октября, за прошедшие недели зафиксировано более 500 инфицированных, пишет «Свободная пресса». Власти сообщают, что заболеваемость продолжает расти.

Ранее в провинции Хэйлунцзян в городе Хэйхэ у границы Амурской области подтвердили случай новой коронавирусной пневмонии. Позже многомиллионный Хэйхэ отправили на карантин: в городе закрыли места массового скопления граждан, ограничили время работы супермаркетов и аптек, ввели контроль за перемещением транспорта и запретили его выезд из города.

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ФОТО: РИА Новости / Анна Раткогло
ТЕГИ:КитайКоронавирус
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