В Китае работает книжный магазин, похожий на Хогвардс

В городе Дуцзянъянь на юго-западе Китая работает книжный магазин, интерьеры которого напоминают замок Хогвардс из произведений о Гарри Поттере Джоан Роулинг.

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Авторами проекта стало шанхайское архитектурное бюро X + Living. Дизайнеры соединили мир литературы и китайское культурное наследие.

На площади 973 кв. м. выстроены разноуровневые сводчатые полки. На полу уложена глянцевая плитка, потолок и полки отделаны зеркалами. В результате возникает эффект бесконечноости и повторений отражений.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о продлении государственной поддержки небольших книжных магазинов до 2025 года, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:КитайМагазиныКниги
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