В Китае работает книжный магазин, похожий на Хогвардс

Авторами проекта стало шанхайское архитектурное бюро X + Living. Дизайнеры соединили мир литературы и китайское культурное наследие.

На площади 973 кв. м. выстроены разноуровневые сводчатые полки. На полу уложена глянцевая плитка, потолок и полки отделаны зеркалами. В результате возникает эффект бесконечноости и повторений отражений.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о продлении государственной поддержки небольших книжных магазинов до 2025 года, сообщает RT.

