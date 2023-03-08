В Китае работает книжный магазин, похожий на Хогвардс
В городе Дуцзянъянь на юго-западе Китая работает книжный магазин, интерьеры которого напоминают замок Хогвардс из произведений о Гарри Поттере Джоан Роулинг.
Авторами проекта стало шанхайское архитектурное бюро X + Living. Дизайнеры соединили мир литературы и китайское культурное наследие.
На площади 973 кв. м. выстроены разноуровневые сводчатые полки. На полу уложена глянцевая плитка, потолок и полки отделаны зеркалами. В результате возникает эффект бесконечноости и повторений отражений.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о продлении государственной поддержки небольших книжных магазинов до 2025 года, сообщает RT.
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