В Лос-Анджелесе застрелен актер Джонни Уэктор

37-летний американский актер Джонни Уэктор застрелен в Лос-Анджелесе, сообщает Variety.

По данным газеты, это произошло, когда он столкнулся с грабителями, взломавшими его машину. По словам матери погибшего, ее сын увидел, как трое неизвестных пытались взломать его автомобиль. Актер не пытался оказать сопротивление, однако преступники выстрелили в него и скрылись.

Врачи прибыли на место и доставили Уэктора в больницу, где актер скончался.

Издание отмечает, что личности преступников до сих пор не установлены.

Уэктор известен по фильмам «Главная больница», «Крейсер», а также сериалам - «Мир Дикого Запада» и «Мыслить как преступник».

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