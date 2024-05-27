В Лос-Анджелесе застрелен актер Джонни Уэктор
37-летний американский актер Джонни Уэктор застрелен в Лос-Анджелесе, сообщает Variety.
По данным газеты, это произошло, когда он столкнулся с грабителями, взломавшими его машину. По словам матери погибшего, ее сын увидел, как трое неизвестных пытались взломать его автомобиль. Актер не пытался оказать сопротивление, однако преступники выстрелили в него и скрылись.
Врачи прибыли на место и доставили Уэктора в больницу, где актер скончался.
Издание отмечает, что личности преступников до сих пор не установлены.
Уэктор известен по фильмам «Главная больница», «Крейсер», а также сериалам - «Мир Дикого Запада» и «Мыслить как преступник».
Ранее на американского актера Стива Бушеми напали в Нью-Йорке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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