СМИ: жители регионов стали чаще заказывать продукты онлайн

Рынок онлайн покупок продуктов и товаров первой необходимости в Москве и Санкт-Петербурге перенасыщен, однако с начала этого года на Дальнем Востоке и Сибири отмечается заметный интерес к онлайн-заказам,

По словам старшего аналитика Data Insight Ольги Пашковой, на сегодняшний день в регионах стоимость привлечения новых клиентов значительно ниже, поэтому туда и перемещается фокус роста рынка e-grocery. По прогнозу гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, по итогам 2024 года спрос вырастет до 57% и составит уже 1,45 триллиона рублей.

Ранее стало известно, что средний чек набора продуктов для окрошки в этом году вырос на 13% по сравнению с 2023 годом и достиг 1042 рублей, отмечает RT.

