СМИ: жители регионов стали чаще заказывать продукты онлайн
В январе-марте 2024 года рынок доставки продуктов и товаров повседневного спроса вырос на 55% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года, достигнув 310 миллиардов рублей, передает «Коммерсант».
Рынок онлайн покупок продуктов и товаров первой необходимости в Москве и Санкт-Петербурге перенасыщен, однако с начала этого года на Дальнем Востоке и Сибири отмечается заметный интерес к онлайн-заказам,
По словам старшего аналитика Data Insight Ольги Пашковой, на сегодняшний день в регионах стоимость привлечения новых клиентов значительно ниже, поэтому туда и перемещается фокус роста рынка e-grocery. По прогнозу гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, по итогам 2024 года спрос вырастет до 57% и составит уже 1,45 триллиона рублей.
Ранее стало известно, что средний чек набора продуктов для окрошки в этом году вырос на 13% по сравнению с 2023 годом и достиг 1042 рублей, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru