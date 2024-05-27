СМИ: Продажи театральных билетов в России упали на 9-25%
Продажи билетов в театры в России снижаются на 9-25%, при этом рынок развлечений растет на 10-15%. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на исследование МТС-банка о расходах граждан на досуг и развлечения в марте-мае.
Специалисты проанализировали обезличенные данные по банковским картам клиентов организации во всех регионах. По данным экспертов, продажи театральных билетов в РФ год к году снизились на 13%. Абсолютные показатели не уточняются. В то же время средний чек в сегменте увеличился на 4%, до 3 тысяч рублей. В целом в России траты на развлечения — билеты в музеи и на выставки, в кинотеатры — по итогам первого квартала выросли на 10–15%.
Представители билетного рынка и театрального сообщества объясняют снижение продаж сокращением количества мероприятий в регионах и «заметных премьер» в столичных учреждениях культуры. На фоне подорожания билетов эксперты также говорят о необходимости расширить региональную театральную сеть и сместить планку возраста программы «Пушкинская карта» выше нынешних 22 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru