СМИ: Продажи театральных билетов в России упали на 9-25%

Специалисты проанализировали обезличенные данные по банковским картам клиентов организации во всех регионах. По данным экспертов, продажи театральных билетов в РФ год к году снизились на 13%. Абсолютные показатели не уточняются. В то же время средний чек в сегменте увеличился на 4%, до 3 тысяч рублей. В целом в России траты на развлечения — билеты в музеи и на выставки, в кинотеатры — по итогам первого квартала выросли на 10–15%.

Представители билетного рынка и театрального сообщества объясняют снижение продаж сокращением количества мероприятий в регионах и «заметных премьер» в столичных учреждениях культуры. На фоне подорожания билетов эксперты также говорят о необходимости расширить региональную театральную сеть и сместить планку возраста программы «Пушкинская карта» выше нынешних 22 лет.

