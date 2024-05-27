Мэра Большого Камня Абушаева наградили орденом Мужества в зоне СВО

Абушаев выразил благодарность всем, кто поддерживает бойцов.

Напомним, в марте 2023 года в отношении Абушаева возбудили уголовное дело о мошенничестве с землей и ведении бизнеса через доверенных лиц. Чиновник был объявлен в федеральный розыск и заочно арестован.

В апреле Абушаев сообщил в своих соцсетях, что находится в зоне проведения спецоперации. В том же месяце Приморский краевой суд отменил постановление об аресте, отмечает RT.