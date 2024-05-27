СМИ: В Сети появился новый банковский троян «Антидот» для Android

Новый вирус для устройств на Android «Антидот», который похищает учетные данные и переписки, появился в Сети. Об этом пишут Известия.

Первыми о трояне сообщили эксперты компании Cyble. Отмечается, что злоумышленники маскируют вредоносное приложение под обновление магазина Google Play. Вирус использует в том числе функции «расшаривания» экрана, запускает удаленный доступ к устройствам, записывает нажатия клавиш и любую активность на экране. Кроме того, вредоносная программа может перенаправлять звонки, собирать контакты и сообщения, блокировать и разблокировать устройства, отправлять USSD-запросы.

После заражения троян выводит на экран фальшивую страницу обновления Google Play, пытается заставить пользователя предоставить права на специальные возможности Android, а затем в фоновом режиме подключается к удаленному серверу для получения команд.

Как отметила эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Татьяна Шишкова, «Антидот» не отличается особой сложностью и обладает типичной для подобных вирусов функциональностью. По словам специалиста, распространения трояна через официальные маркеты приложений пока не наблюдается.

