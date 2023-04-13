Издание отмечает, что все больше голосов призывают к новому миропорядку, пишет RT.

«Началась дедолларизация. Страны уделяют больше внимания региональному многостороннему сотрудничеству. Значение БРИКС растет ... Такие механизмы, как Шанхайская организация сотрудничества, становятся все более популярными», — указано в материале.

США не смогут обратить вспять эти тенденции, пишет «Свободная пресса».

Global Times отмечает, что Вашингтон держит союзников в «ежовых рукавицах», пытаются сдержать Россию и Китай, ведут экономическое противостояние и распространяют ложную информацию. Вместе с тем США хотят притвориться «нежным великаном», но теперь «на это мало кто купится».

