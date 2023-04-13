В Китае предупредили о неминуемом крахе США
Попытки США сохранить гегемонию не увенчаются успехом. Об этом пишет Global Times.
Издание отмечает, что все больше голосов призывают к новому миропорядку, пишет RT.
«Началась дедолларизация. Страны уделяют больше внимания региональному многостороннему сотрудничеству. Значение БРИКС растет ... Такие механизмы, как Шанхайская организация сотрудничества, становятся все более популярными», — указано в материале.
США не смогут обратить вспять эти тенденции, пишет «Свободная пресса».
Global Times отмечает, что Вашингтон держит союзников в «ежовых рукавицах», пытаются сдержать Россию и Китай, ведут экономическое противостояние и распространяют ложную информацию. Вместе с тем США хотят притвориться «нежным великаном», но теперь «на это мало кто купится».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru