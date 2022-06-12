В Китае предостерегли от попыток «отделить Тайвань»

Пекин будет сражаться любой ценой и до самого конца в случае попытки отколоть Тайвань, заявил глава Минобороны Китая Вэй Фэнхэ.

Пекин отказался идти на компромисс с Вашингтоном по Тайваню

«Если кто-либо попытается отколоть Тайвань от Китая, мы без колебаний примем бой», — заявил министр.

«Китайские военные без колебаний будут сражаться и решительно пресекут любые попытки "независимости Тайваня" любой ценой, а также будут твердо защищать национальный суверенитет и территориальную целостность», – заявил ранее Фэнхэ, осудив решение США поставлять оружие Тайваню.

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