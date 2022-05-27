Пекин отказался идти на компромисс с Вашингтоном по Тайваню

По его словам, в мире существует только один Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью его территории. «Правительство КНР – единственное законное правительство, представляющее весь Китай», – заявил дипломат.

Он отметил, что данную точку зрения разделяет все международное сообщество. Пэнъюй напомнил, что сами США взяли такое обязательство перед Китаем.

Если Тайвань объявит о своей независимости, а Китай решит высадить на остров десант, то начнутся полномасштабные военные действия, заявил руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

