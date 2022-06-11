Китай заявил о готовности воевать из-за Тайваня

Глава китайского Минобороны подчеркнул, что Пекин готов незамедлительно начать войну в случае опасности.

«Китайские военные без колебаний будут сражаться и решительно пресекут любые попытки "независимости Тайваня" любой ценой, а также будут твердо защищать национальный суверенитет и территориальную целостность», – заявил Вэй Фэнхэ.

Кроме того, министр осудил решение США поставлять оружие Тайваню. Как отметил Вэй Фэнхэ, такие действия Вашингтона нанесли огромный ущерб отношениям двух стран.

