Китай заявил о готовности воевать из-за Тайваня
Китай готов начать военные действия в случае попыток отделить Тайвань от КНР. Об этом заявил министр обороны Китая Вэй Фэнхэ по итогам встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином, пишет Global Times.
Глава китайского Минобороны подчеркнул, что Пекин готов незамедлительно начать войну в случае опасности.
«Китайские военные без колебаний будут сражаться и решительно пресекут любые попытки "независимости Тайваня" любой ценой, а также будут твердо защищать национальный суверенитет и территориальную целостность», – заявил Вэй Фэнхэ.
Кроме того, министр осудил решение США поставлять оружие Тайваню. Как отметил Вэй Фэнхэ, такие действия Вашингтона нанесли огромный ущерб отношениям двух стран.
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