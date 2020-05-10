В Китае появилась зона с высоким уровнем угрозы COVID-19

Зоной высокого риска коронавирусной инфекции признан китайский городской уезд Шулань, который располагается в северо-восточной провинции Цзилинь. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-службы администрации провинции.

Там отметили, что 7 мая в городе Шулань был выявлен один локальный случай заражения, спустя два дня ещё одиннадцать. В связи с этим уровень эпидугрозы города Шулань был повышен со среднего до высокого.

Известно, что все заболевшие являются членами одной семьи, а также лицами, имевшими с ними тесный контакт.