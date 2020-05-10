В Китае появилась зона с высоким уровнем угрозы COVID-19
Зоной высокого риска коронавирусной инфекции признан китайский городской уезд Шулань, который располагается в северо-восточной провинции Цзилинь. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-службы администрации провинции.
Там отметили, что 7 мая в городе Шулань был выявлен один локальный случай заражения, спустя два дня ещё одиннадцать. В связи с этим уровень эпидугрозы города Шулань был повышен со среднего до высокого.
Известно, что все заболевшие являются членами одной семьи, а также лицами, имевшими с ними тесный контакт.
Между тем, 10 мая стало известно о новом случае заражения COVID-19 в городе Ухань – он считается центром распространения коронавирусной инфекции по всему миру. О нём заявили представители Комитета здравоохранения китайской провинции Хубэй. Отмечается, что это первый с 3 апреля случай заболевания в городе. Пациент с COVID-19 находится в тяжелом состоянии.
При этом, на официальном сайте Госкомздрава КНР сообщается, что всего в материковом Китае за минувшие сутки зарегистрированы 14 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, выявлены еще 20 бессимптомных больных COVID-19.
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