В Китае отвергли обвинения в сокрытии вспышки COVID-19

Абсурдным и политически мотивированными считают в Пекине обвинения в адрес Китайской Народной Республики в том, что она якобы целенаправленно пыталась утаить информацию о параметрах вспышки коронавирусной инфекции. С таким комментарием выступил постоянный представитель Китая при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Чэнь Сюй.

Кроме того он подчеркнул, что подобного рода обвинения, а также попытки признать ответственность Китая посредством начала юридического преследования, мешают усилиям международного сообщества в борьбе с пандемией, отмечает Ura.ru. Вспышка коронавируса изначально была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском провинциальном центре Ухань.