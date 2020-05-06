В Китае отвергли обвинения в сокрытии вспышки COVID-19
Абсурдным и политически мотивированными считают в Пекине обвинения в адрес Китайской Народной Республики в том, что она якобы целенаправленно пыталась утаить информацию о параметрах вспышки коронавирусной инфекции. С таким комментарием выступил постоянный представитель Китая при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Чэнь Сюй.
Кроме того он подчеркнул, что подобного рода обвинения, а также попытки признать ответственность Китая посредством начала юридического преследования, мешают усилиям международного сообщества в борьбе с пандемией, отмечает Ura.ru. Вспышка коронавируса изначально была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском провинциальном центре Ухань.
На днях американское издание Associated Press выступило с утверждением, что власти КНР могли специально приуменьшить опасность коронавируса, чтобы успеть создать резерв медицинских изделий и препаратов, которые требуются при лечения больных.
Газета, при этом, ссылалась на данные разведывательных структур США. В сокрытии информации Китай также обвинили спецслужбы Австралии, Великобритании, Канады и Новой Зеландии.
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