В Китае оценили эффективность российского препарата против COVID-19
Китайские исследователи назвали препарат "Триазавирин", разработанный в России, эффективным для лечения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента РАН Валерия Чарушина.
В феврале 2020 года консульство КНР в Екатеринбурге запросило "Триазавирин" для детальных исследований. Как передает агентство, президент Харбинского медицинского университета Ян Баофэна оценил препарат как эффективный, отметив, что он помогает смягчить тяжелые проявления болезни и уменьшает длительность болезни.
Однако, как отметил Чарушин, исследования китайских коллег еще не окончены, поэтому данные результаты являются промежуточными. По его словам, в Китае для препарата разработан протокол, по которому проводятся клинические испытания.
Всего в исследованиях приняли участие 245 человек в 10 медучреждениях провинции Хэйлунцзян. В испытаниях участвуют пациенты с легкой и средней тяжестью течения болезни.
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