Лавров обсудил с главой МИД Китая ситуацию вокруг Украины
Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Цинь Ган встретились на полях мероприятия с участием глав МИД Группы двадцати (G20) и обсудили в том числе ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что министры обсудили ряд международных тем, ключевые аспекты деятельности G20 и взаимодействие РФ и КНР.
Лавров и Цинь Ган указали на высокие темпы развития двустороннего диалога и практического сотрудничества Москвы и Пекина, а также уделили внимание ходу реализации достигнутых лидерами двух государств договоренностей. Министры подчеркнули важность укрепления внешнеполитической координации РФ и КНР на международных площадках.
Также темой беседы глав МИД стал украинский кризис и позиция Пекина по урегулированию ситуации.
«Констатирована высокая степень близости и совпадение позиций по всем обсуждавшимся вопросам. Выражено единодушное неприятие попыток вмешательства во внутренние дела других стран, навязывания односторонних подходов путем шантажа и угроз, противодействия демократизации международных отношений», — отметили в МИД.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru