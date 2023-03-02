Лавров обсудил с главой МИД Китая ситуацию вокруг Украины

Отмечается, что министры обсудили ряд международных тем, ключевые аспекты деятельности G20 и взаимодействие РФ и КНР.

Лавров и Цинь Ган указали на высокие темпы развития двустороннего диалога и практического сотрудничества Москвы и Пекина, а также уделили внимание ходу реализации достигнутых лидерами двух государств договоренностей. Министры подчеркнули важность укрепления внешнеполитической координации РФ и КНР на международных площадках.

Также темой беседы глав МИД стал украинский кризис и позиция Пекина по урегулированию ситуации.

«Констатирована высокая степень близости и совпадение позиций по всем обсуждавшимся вопросам. Выражено единодушное неприятие попыток вмешательства во внутренние дела других стран, навязывания односторонних подходов путем шантажа и угроз, противодействия демократизации международных отношений», — отметили в МИД.

