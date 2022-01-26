В Китае не верят в возможность США ослабить роль РФ на энергорынке Европы
США стремятся заменить Россию на энергетическом рынке Европы, но их попытки это сделать не увенчаются успехом, заявил научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии современных международных отношений Дун Ифань, передают «Известия».
По его мнению, использование СПГ для сокращения доли «Газпрома» больше похоже на иллюзии.
Ранее СМИ сообщали, что американская сторона обсуждает с Катаром увеличение поставок сжиженного природного газа в Европу.
При этом агентство Bloomberg со ссылкой на три источника сообщило, что Катар не сможет заменить «Газпром» в качестве поставщика на европейском рынке. По данным агентства, мощности Катара загружены, кроме того, большая часть вырабатываемого здесь топлива направляется по долгосрочным контрактам в азиатские страны. Кроме того, Катар не будет рисковать отношениями с азиатскими партнерами, если это принесет выгоду в США и Европе.
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