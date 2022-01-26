В Китае не верят в возможность США ослабить роль РФ на энергорынке Европы

Ранее СМИ сообщали, что американская сторона обсуждает с Катаром увеличение поставок сжиженного природного газа в Европу.

При этом агентство Bloomberg со ссылкой на три источника сообщило, что Катар не сможет заменить «Газпром» в качестве поставщика на европейском рынке. По данным агентства, мощности Катара загружены, кроме того, большая часть вырабатываемого здесь топлива направляется по долгосрочным контрактам в азиатские страны. Кроме того, Катар не будет рисковать отношениями с азиатскими партнерами, если это принесет выгоду в США и Европе.

