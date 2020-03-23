В Китае начали открывать кинотеатры

К настоящему времени известно о более 500 открытых после перерыва кинотеатрах. При этом отмечается, что ажиотажа среди зрителей пока не наблюдается.

Ранее сообщалось, что в Китае удалось побороть распространение коронавируса среди населения. По данным на понедельник, в КНР не было зарегистрировано ни одного случая заражения на территории страны.

На фоне распространения коронавируса в мире, страны объявили о закрытии своих границ для иностранцев. Директор Института политических исследований Сергей Марков заявил НСН, что границы откроются, по его мнению, к июню.



