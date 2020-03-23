И ужас, и комедия. Критик о киноперспективах коронавируса

Кинокритик в эфире НСН оценил перспективы проекта Андрея Кончаловского о коронавирусе.



Создать документальный фильм о коронавирусе и карантине «Карантин по-русски» предложил россиянам режиссер Андрей Кончаловский.

Как пишет «Газета.ру», в Instagram он попросил сограждан снимать видеоролики, в которых будут ответы на вопросы: «Чем карантин в Китае отличается от карантина в России?», «Какую самую безумную покупку вы совершили во время карантина?», «Когда все это закончится и зачем?». Эти видео Кончаловский предложил выкладывать в соцсетях с хэштегом #карантинпорусски. Из них он хочет собрать фильм.

Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН оценил перспективы такого проекта.

«Он, безусловно, будет успешен в телевизионном прокате. Не думаю, что на него не пойдут люди в кино. Не в русских традициях смотреть документальное кино в кинотеатрах», - отметил эксперт.

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Он выразил уверенность, что и художественный кинематограф не останется в стороне от пандемии коронавируса.

«Ещё как! Тема коронавируса, тема чумы, тема испанки всегда очень популярна. Это всегда повод вдохнуть новую жизнь в сюжеты, в сценарии. Чем быстрее кино на этот вирус отреагирует, тем интереснее, тем больше сюрпризов мы можем ждать. Это могут быть и фильмы ужасов, и боевики, и триллеры. А может быть, даже и комедии. Почему бы нет», - заключил Шнейдеров.

Ранее стало известно, что голливудская звезда Том Хэнкс заразился коронавирусом на съемках в Австралии и был госпитализирован. Позднее его перевели под карантин.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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