И ужас, и комедия. Критик о киноперспективах коронавируса

Создать документальный фильм о коронавирусе и карантине «Карантин по-русски» предложил россиянам режиссер Андрей Кончаловский.

Как пишет «Газета.ру», в Instagram он попросил сограждан снимать видеоролики, в которых будут ответы на вопросы: «Чем карантин в Китае отличается от карантина в России?», «Какую самую безумную покупку вы совершили во время карантина?», «Когда все это закончится и зачем?». Эти видео Кончаловский предложил выкладывать в соцсетях с хэштегом #карантинпорусски. Из них он хочет собрать фильм.

Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН оценил перспективы такого проекта.

«Он, безусловно, будет успешен в телевизионном прокате. Не думаю, что на него не пойдут люди в кино. Не в русских традициях смотреть документальное кино в кинотеатрах», - отметил эксперт.