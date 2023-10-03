В Кишиневе начался митинг оппозиции

У здания Конституционного суда Молдавии начался митинг оппозиции, которая требует отменить санкции против представителей партии «Шор». Об этом сообщает РИА Новости.

Молдавия объявила об отказе от российского газа

19 июня суд постановил признать неконституционной оппозиционную партию «Шор». Согласно этому решению, партия считается распущенной и подлежит последующей ликвидации.

Уточняется, что акция проходит мирно, полиция не вмешивается в происходящее. Собравшиеся скандируют призывы к отставке президента Молдавии Майи Санду.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил Молдавии о долгах за газ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь/Sputnik
ТЕГИ:ОппозицияМолдавия

Горячие новости

Все новости

партнеры