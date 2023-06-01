В Кишиневе началась встреча Алиева и Пашиняна
1 июня 202318:32
В Кишиневе началась встреча премьера Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, канцлера Германии Олафа Шольца и главы Европейского совета Шарля Мишеля. Об этом сообщает ТАСС.
Сообщается, что Пашинян и Алиев предварительно провели провели встречу с Мишелем.
Ранее азербайджанские дипломаты сообщили, что Баку и Ереван могту заключить мирный договор первого июня на саммите европейского политического сообщества в Молдавии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru