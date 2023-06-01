В Кишиневе началась встреча Алиева и Пашиняна

В Кишиневе началась встреча премьера Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, канцлера Германии Олафа Шольца и главы Европейского совета Шарля Мишеля. Об этом сообщает ТАСС.

Пашинян заявил об отсутствии согласованного проекта мирного договора с Баку

Сообщается, что Пашинян и Алиев предварительно провели провели встречу с Мишелем.

Ранее азербайджанские дипломаты сообщили, что Баку и Ереван могту заключить мирный договор первого июня на саммите европейского политического сообщества в Молдавии.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Смирнов
ТЕГИ:ПереговорыАрменияАзербайджанНикол Пашинян

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