В Киргизии прекратили уголовное преследование экс-президента Акаева

По его словам, все допросы закончились, а 19 декабря бывший президент вернулся в Москву. Так, следствие установило, что Акаев не имеет акций в «Центерре». Также установлено, что он не получал прибыли от Кумтора. В Киргизию Акаев может прилететь в любой день.

Ранее сообщалось, что находившийся в розыске экс-президент Киргизии Аскар Акаев был задержан и доставлен в Бишкек в августе.

