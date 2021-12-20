В Киргизии прекратили уголовное преследование экс-президента Акаева

С бывшего президента Киргизии Аскара Акаева сняли обвинения в коррупции вокруг золоторудного месторождения Кумтор. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соратника Акаева Бекболота Талгарбекова.

Экс-президентов Киргизии Акаева и Бакиева объявили в розыск по делу о коррупции

По его словам, все допросы закончились, а 19 декабря бывший президент вернулся в Москву. Так, следствие установило, что Акаев не имеет акций в «Центерре». Также установлено, что он не получал прибыли от Кумтора. В Киргизию Акаев может прилететь в любой день.

Ранее сообщалось, что находившийся в розыске экс-президент Киргизии Аскар Акаев был задержан и доставлен в Бишкек в августе.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:Уголовное ДелоКиргизия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры