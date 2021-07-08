Экс-президентов Киргизии Акаева и Бакиева объявили в розыск по делу о коррупции

Бывшие президенты Киргизии Аскар Акаев и Курманбек Бакиев объявлены в розыск. Об этом заявил на пресс-конференции председатель Госкомитета Нацбезопасности республики Камчыбек Ташиев.

Оба бывших киргизских лидера обвиняются в коррупции. Речь о заключении контрактов с канадской компанией «Centerra Gold» на разработку золоторудного месторождения Кумтор. Также сейчас ведется расследование по этому делу в отношении других экс-президентов Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова.

«Если что-то выйдет, они будут привлечены к ответственности», - отметил Ташиев.

Как ранее сообщалось, Киргизия предъявила финансовые претензии канадской компании на 4,2 миллиарда долларов.

